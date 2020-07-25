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Опасное хобби Цыганкова – лидер Динамо пытается овладеть одним из древнейших видов оружия

11:38 - Читати українською
Опасное хобби Цыганкова – лидер Динамо пытается овладеть одним из древнейших видов оружия
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Хавбек киевлян решил потренировать концентрацию и выдержку с помощью лука.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в межсезонье решил овладеть новым видом спорта. Лидер "бело-синих" на своей странице в социальной сети Instagram выложил фото, на котором пытается попасть в мишень из лука. "Новое хобби", – подписал фотографию 22-летний футболист.

Цыганков стал лучшим игроком Динамо по версии InStat в сезоне 2019/20 – Сидорчук и Вербич в топ-3

Напомним, киевляне завершили сезон УПЛ на второй строчке турнирной таблицы, отстав от Шахтера на 23 очка. Поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставила президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность контроверсионного кандидата – экс-тренера главного соперника Динамо Мирчу Луческу.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

Новое хобби

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Виктор Цыганков
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