Опасное хобби Цыганкова – лидер Динамо пытается овладеть одним из древнейших видов оружия

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в межсезонье решил овладеть новым видом спорта. Лидер "бело-синих" на своей странице в социальной сети Instagram выложил фото, на котором пытается попасть в мишень из лука. "Новое хобби", – подписал фотографию 22-летний футболист.

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Напомним, киевляне завершили сезон УПЛ на второй строчке турнирной таблицы, отстав от Шахтера на 23 очка. Поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставила президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность контроверсионного кандидата – экс-тренера главного соперника Динамо Мирчу Луческу.

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