Опанасенко: Решение о переходе в Коньяспор принял быстро

Уже экс-полузащитник Зари Евгений Опанасенко рассказал о своем переходе в турецкий Коньяспор и поблагодарил Зарю.

"Заря остается очень важным клубом в моем сердце. Отсюда я сделал шаг в другой чемпионат и надеюсь, что этот шаг был правильным. С Зарей я выиграл первые медали, участвовал в еврокубках. Атмосфера и коллектив здесь просто замечательные. Желаю команде успехов в будущем.

Опанасенко подписал контракт с Коньяспором

Мне кажется сейчас в Заре подобрана очень сильная команда. Мы видим сочетание опыта и молодости, поэтому буду болеть за ребят и, по возможности, смотреть матчи. Искренне желаю пробиться в групповой этап Лиги Европы, что очень важно для Зари.

Если честно, решение принял быстро. Мне 27 лет. Старым я себя не считаю, но нужно двигаться дальше, пробовать что-то новое.

Опанасенко: Хочу помочь Коньяспору вернуться в еврокубки

Нужно постараться как можно быстрее влиться в коллектив, закрепиться в стартовом составе, показывать свою игру и добиваться с командой высоких результатов", – цитирует Опанасенко пресс-служба Зари.

Напомним, Опанасенко подписал контракт с Коньяспором сроком на два года и с возможностью пролонгации еще на год.

