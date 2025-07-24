Бразильский хавбек Ювентуса Дуглас Луис не прибыл на предсезонную тренировку клуба 24 июля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В Турине уже готовят дисциплинарный ответ на такое поведение бразильца, который, по данным инсайдеров, может покинуть команду в ближайшее время.

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Напомним, Дуглас Луис перебрался в Ювентус летом 2024 года из Астон Виллы – трансфер обошелся "бьянконери" в 50 миллионов евро. Сделка частично была обусловлена желанием английского клуба выполнить финансовые требования Премьер-лиги, связанные с правилами прибыльности и стабильности.

Теперь же исчезновение Луиса с тренировочного процесса может свидетельствовать о желании игрока сменить команду – как из финансовых, так и спортивных соображений. Сообщалось, что Манчестер Юнайтед, Лидс и Ноттингем Форест интересуются бразильским полузащитником.

В составе Ювентуса Луиз провел 27 матчей, в которых отметился 2 ассистами. Transfermarkt оценивает Луиза в 30 миллионов евро. Контракт игрока с Ювентусом действует до 2029 года.

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