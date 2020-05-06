Опальный футболист Динамо похвастался часами за более чем полмиллиона гривен – эффектные кадры

Жерсон Родригес неплохо поднялся в киевском Динамо. Арендованный в турецкий Анкарагюджю игрок сборной Люксембурга разжился роскошным аксессуаром Rolex с бриллиантами.

Николай Морозюк как-то возмутился, что легионеры Динамо зарабатывают раз в 8 больше украинцев. Похоже, что-то в этом есть. По крайней мере футболисты, которые могут играть за сборную Украины, аж настолько ценными аксессуарами не слишком хвастаются. А вот Жерсон второй раз за последние недели показал всем, как на его руке красуется Rolex Full Diamond Ice стоимостью почти 19 тысяч евро или более чем 650 тысяч гривен.

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Сначала на видео в сторис Инстаграма, а затем и фото. Вингер, который сам признал, что в Киеве слишком много времени уделял развлечениям, а не работе, не устоял перед еще одним искушением.



Напомним, Жерсон Родригес 2 миллиона евро своей трансферной стоимости окупил только двумя забитыми мячами в чемпионате Украины. В аренде же за клуб турецкой Суперлиги принес гораздо больше пользы – 3 гола и 2 ассиста, хотя сыграл на 5 матчей меньше.

Игрок сборной Люксембурга может остаться в первенстве Турции, где на него претендует несколько клубов. Ранее была информация, что для этого нужно только выкупить контракт у киевлян за 5 млн евро.

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