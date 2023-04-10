Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт поделился ожиданиями от предстоящей встречи своей команды с Интером в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В минувшую пятницу Бенфика уступила Порту в матче 27 тура чемпионата Португалии (1:2).

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"Иногда мы проигрываем, это часть футбола. Мы должны расти и использовать это поражение, чтобы создать что-то позитивное. Команда очень быстро восстановилась ментально, и в последние несколько дней мы были полностью сосредоточены на Интере.

Мы анализировали Интер не только по матчам с Порту. У него другой стиль игры. Им присущ итальянский стиль, но они способны меняться.

Кризис Интера? В плей-офф всегда нужно ожидать, что соперник сыграет на высшем уровне – что он будет собран и конкурентоспособен. В его составе играют отличные футболисты", – приводит слова Шмидта Mais Futebol.

Матч Бенфика – Интер состоится во вторник, 11 апреля.

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