Своих соперников на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 получит луганская Заря, а также украинские легионеры: Богдан Михайличенко (хорватское Динамо), Игорь Пластун (болгарский Лудогорец), Игорь Харатин (польская Легия). Отметим, что не прошли плей-офф квалификации третьего по статусу еврокубка сразу две наши команды. Динамо проиграло Бешикташу, оставшись без группового этапа впервые за 18 сезонов. В свою очередь СК Днепр-1 стал первым клубом, не прошедшим ни одного квалифай-раунда в 3 разных еврокубковых турнирах за один сезон. Онлайн-трансляцию жеребьевки ЛК смотрите на MEGOGO Футбол Перший и в этой новости, обновляя страницу.

Результаты жеребьевки Лиги Европы – группа смерти для Де Дзерби, украинец едет в Ливерпуль

Корзина 1

Айнтрахт (GER)

Динамо Загреб (CRO)

Брюгге (BEL)

Алкмаар (NED)

Гент (BEL)

Фенербахче (TUR)

Лилль (FRA)

Ференцварош (HUN)

Корзина 2

ПАОК (GRE)

Слован Братислава (SVK)

Маккаби Тель-Авив (ISR)

Виктория Пльзень (CZE)

Астон Вилла (ENG)

Лудогорец (BUL)

Фиорентина (ITA)

Буде-Глимт (NOR)

Корзина 3

Генк (BEL)

Заря (UKR)

Астана (KAZ)

Бешикташ (TUR)

ХИК (FIN)

Легия (POL)

Спартак Трнава (SVK)

Олимпия Любляна (SVN)

Корзина 4

Зриньски (BIH)

Клаксвик (FRO)

Абердин (SCO)

Чукарички (SRB)

Лугано (SUI)

Брейдаблик (ISL)

Нордшелланд (DEN)

Балканы (KOS)