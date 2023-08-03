Во время общения со своими одноклубниками по Барселоне Дембеле сказал, что не хочет играть за клуб, "в котором есть люди, которые постоянно бросают в него дерьмо" и "ждут возможности обезглавить" его. Об этом информирует AS.

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Дембеле дал понять, что хочет играть в спокойной обстановке, где "над ним никто не смеётся". Игрок убеждён в том, что сейчас в клубе нездоровая атмосфера.

Ранее главный тренер каталонцев Хави сказал, что Дембеле не объяснил ему причину своего ухода. "Усман не смог мне конкретно сказать, почему он уходит. Но это личное дело каждого, удачи ему", – заявил наставник.

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