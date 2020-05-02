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"Они вредят сами себе": Бейл удивлен свистом фанатов Реала в свой адрес

19:42 31 Читати українською
"Они вредят сами себе": Бейл удивлен свистом фанатов Реала в свой адрес
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Валлийский вингер мадридцев признался, что не поддерживает некоторые действия болельщиков Реала.

Напомним, в 2019-м 30-летний валлиец возмутил мадридскую общественность фото с флагом Уэльса, на котором было написано: "Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке".

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"На момент перехода в Реал я многого не знал. Не ожидал, что меня будут освистывать наши же фанаты. Я еще могу понять, если критика направлена ​​на команду, которая играет плохо, или когда проигрываешь в 2 мяча еще до перерыва. Но делать так, как они, в адрес собственного футболиста – не слишком правильно.

Когда ты провел плохой матч, хочешь, чтобы болельщики поддерживали тебя. Если же они начинают освистывать, твоя уверенность падает еще больше – все становится сложнее. Ты будешь играть хуже, что заставит их злиться. В определенной степени они вредят сами себе. Мне кажется, это бессмысленно", – цитирует Бейла Daily Mail.

Заметим, валлиец выступает за Реал с 2013 года. В сезоне 2019/20 вингер провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и дважды ассистировал партнерам.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания футбольные фанаты Гарет Бейл Гарет Бейл
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