"Они вообще обучаемые?": Заховайло назвал главного виновника поражения Динамо в ЛЕ
Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение Динамо от Маккаби (Тель-Авив) в квалификации ЛЕ (1:3).
"Тяжело на это все смотреть. Унижение болельщиков Динамо Киев на европейской арене продолжается. Что очень бросается в глаза, игроки Динамо выглядят абсолютно без энергии, как выжатые лимоны. Что происходит? Трудно найти объяснение.
Вот сейчас я соврал. В футболе чудес не бывает. Ехать на одних и тех же игроках четыре сезона подряд – просто абсурд. На моей памяти, это уже третья красная карточка, полученная на ровном месте. Получается, что выводы игроки не делают? Напрашивается вопрос: они вообще обучаемые? У меня есть сомнения.
Самое главное, чтобы все живы, и ждем тотальных изменений в клубе.
Всем добра. Слава Украине", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.
