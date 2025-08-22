"Тяжело на это все смотреть. Унижение болельщиков Динамо Киев на европейской арене продолжается. Что очень бросается в глаза, игроки Динамо выглядят абсолютно без энергии, как выжатые лимоны. Что происходит? Трудно найти объяснение.

"В составе Динамо есть игроки, которые просто неподатливы к обучению": Заховайло защитил Шовковского после вылета из ЛЧ

Вот сейчас я соврал. В футболе чудес не бывает. Ехать на одних и тех же игроках четыре сезона подряд – просто абсурд. На моей памяти, это уже третья красная карточка, полученная на ровном месте. Получается, что выводы игроки не делают? Напрашивается вопрос: они вообще обучаемые? У меня есть сомнения.

Самое главное, чтобы все живы, и ждем тотальных изменений в клубе.

Всем добра. Слава Украине", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций