Бывший защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт Вячеслав Шевчук, высоко оценил работу Юрия Максимова в полтавском клубе.

"Отличная работа тренерского штаба. Когда Максимов пришел, команда была претендентом на вылет. Им удалось сохранить коллектив и на следующий сезон сразу поставили задачу попасть в еврокубки, что они и сделали.

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Сразу укрепились, команда отлично провела сборы. Я видел их тренировки на сборах – они выполняли огромный объем работы. Они в Турции набережную вытоптали просто. Отлично подготовились, терпели и достигли результата", – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, в последнем туре Ворскла на выезде одолела Минай и благодаря поражению Десны будет представлять Украину в Лиге конференций.

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