Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, скончавшийся 25 ноября 2020 года, перенес остановку сердца и дыхания. Точные обстоятельства его смерти до сих пор неясны, что привело к серьезным обвинениям в адрес медицинского персонала, ответственного за его лечение. В то время как его сын обвинил врачей в халатности в этом вопросе, теперь резкие слова достались бывшей жене Диего Марадоны (с 2005 по 2014 год) Веронике Охеде.

"Был Марадона, а потом я": экс-звезда сборной Англии объяснил, почему легендарный украинец (не)заслужил "Золотой мяч"

Присутствуя на суде над врачебной бригадой, она обвинила окружение Диего Марадоны и, в частности, Максимилиано Помарго и Ванессу Морлу, двух его бывших помощниц. "Я знала, что они держат его в плену. Он всего боялся. Когда я уходила, он говорил мне: "Забери меня с собой". Там, где был Диего, пахло мочой и какашками. В тот день я сказала ему принять душ, побриться, потому что ему нехорошо быть таким. От Диего плохо пахло, он был не в лучшем состоянии", – цитирует Охеде Foot Mercato.

Бельгія – СРСР на ЧС-1986. Матч, після якого Лобановського ледве відкачали