Украина не сумела обыграть Шотландию в решающем матче Лиги наций и не вышла в элитный дивизион. Встал логичный вопрос о будущем главного тренера.

Александр Петраков отреагировал очень резко. Сначала сказал "без комментариев", после чего обратился к пресс-секретарю сборной: "Они снова хотят, чтобы я ушел". Эти слова тренер украсил артистическим плевком.

Далее у наставника спросили конкретно о матче с Шотландией. Петраков выдержал затяжную паузу, после чего коротко выпалил: "Сыграли мы 0:0. Все".

Украина – Шотландия – 0:0– видеообзор матча

Потом УАФ опубликовала вторую часть пресс-конференции (не показав в Youtube запланированную трансляцию).

"Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов. Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а войти в такую игру непросто.

Не хватило того же, чего и в Уэльсе – реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового", – сказал Александр Петраков.

Украина не смогла подняться в элиту Лиги наций, расписав ничью с Шотландией в решающем матче