"Я ожидал большего сопротивления со стороны команды Артеты. Это мощная заявка Манчестер Сити, они словно сказали: "Вам еще далеко до нас".

Манчестер Сити – Арсенал – 4:1 – видео голов и обзор матча

Продемонстрировав классный футбол, Манчестер Сити показал, что они собираются выиграть титул", – прокомментировал победу "горожан" бывший капитан Арсенала.

"Канониры" проиграли в главном матче в борьбе за чемпионство. Манчестер Сити хоть и отстает от команды Артеты на два пункта, но имеет две игры в запасе. Считается, что чемпионская гонка в АПЛ завершена.

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