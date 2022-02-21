"Уже познакомились, ребята хорошие. Видно, что воспитаны. В плане футбольных скиллов, я думаю, что болельщики видели, как они в контрольных играх себя зарекомендовали.

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Нерес третий гол уже забил свой, если не ошибаюсь. Он все это указывает на поле. Молодой правый защитник показал, что умеет раздавать голевые. Думаю, у них большой потенциал, они хорошо зарекомендуют себя", – поделился Кривцов в эфире официального Instagram Шахтера.

Напомним, Нерес перебрался в Шахтер из Аякса за 12 млн евро. Его контракт с "горняками" рассчитан на четыре года. Тобиас же присоединился к донецкому клубу из Интернасьоналя за 6 млн евро.

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