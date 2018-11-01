"Они разрушили мою жизнь, хотя я ничего не сделал!", – Яквинта отреагировал на решение суда

Бывший нападающий сборной Италии Винченцо Яквинта прокомментировал приговор суда в виде 2 лет лишения свободы за связи с мафией.

"Это позор. Они разрушили мою жизнь, когда я ничего не сделал. Я страдал как собака в течение 4 лет, как и моя семья с детьми, когда я даже ничего не сделал.

Яквинта приговорен к 2 годам тюрьмы

В нашей семье мы даже не знали, что такое Ндрангета, они разрушили нашу жизнь ни за что.

Меня признали виновным, потому что я из Калабрии, но я выиграл чемпионат мира. Справедливость еще восторжествует, сегодняшний приговор был без судебного разбирательства", – сказал Яквинта под зданием суда, передает его слова Corrierre della Sera.

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