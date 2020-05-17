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"Они рассыплются, как карточный домик": тренер Ньюкасла назвал необходимые сроки для рестарта АПЛ

15:38 33 Читати українською
"Они рассыплются, как карточный домик": тренер Ньюкасла назвал необходимые сроки для рестарта АПЛ
Ньюкасл / Фото из открытых источников

Наставник "сорок" Стив Брюс прокомментировал ситуацию с рестартом сезона в английской Премьер-лиге.

"Нам нужно достаточно времени на подготовку. Надо чтобы игроки вернулись в форму, иначе они рассыплются, как карточный домик.

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Большинство тренеров АПЛ согласны с этим. Нам нужно будет минимум шесть недель. Я не представляю, как мы сможем играть раньше конца июня. Если кто-то из игроков не захочет играть, я пойму это. Нужно уважать личные взгляды каждого", – цитирует Брюса издание Sky Sports.

Напомним, сезон в чемпионате Англии встал на паузу в середине марта. Ориентировочно рестарт АПЛ запланирован на 13 июня.

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Теги
Англия АПЛ Стив Брюс Стив Брюс коронавирус Ньюкасл Ньюкасл
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