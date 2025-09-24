"Юридическая сторона Мудрика, которая защищает его интересы, инициировала проверку на полиграфе представителей УАФ, которые могут быть причастны к этому делу. Это касалось людей, которые работают именно в сборной Украины.

Мудрик очень пострадал из-за "инсайда" о переходе в новый спорт – представители футболиста о реакции украинца

Для этого приезжал сертифицированный специалист из-за рубежа. В итоге 6 или 7 человек проходили полиграф, но не все его прошли успешно. По моей информации, двое работников УАФ, которые работали со сборной, провалили полиграф.

Адвокаты Мудрика хотели дальше распутывать этот клубок, чтобы найти первопричины. Но, насколько я понимаю, УАФ отгородилась и не пустило дальше", – рассказал Бурбас в шоу BurBuzz.

Напомним, еще с конца прошлого года Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, который он якобы сдал в лагере сборной Украины. Официальный приговор вингеру Челси до сих пор не обнародован.

Удаление Экитике, вылет Миколенко, камбэк Челси и первый гостевой покер: Кубок английской лиги