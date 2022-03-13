"Я думаю, что они просто продали патриотизм, который есть, за деньги. Их удовлетворяет зарплата, которую они получают. Они не понимают, что их родина, Украина, является одной из самых богатых стран мира. Мы сегодня являемся благосостоянием, запасами наших недр, одиннадцатой страной в мире.

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Эта агрессия ради того, чтобы отнять это богатство, которое принадлежит нам. Но эти футболисты этого не понимают. Они полагают, что зарплаты им достаточно, чтобы прокормить себя сейчас", – поделился Левин в программе Апостроф TV.

Напомним, многие украинские игроки разорвали соглашения с российскими клубами, но некоторые, такие как Анатолий Тимощук и Иван Ордец, остаются в стране-агрессоре.

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