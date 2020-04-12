"Они просто хотели мне подна**ать": экс-звезда Бундеслиги шокирован отношением российского клуба

Нападающий московского Локомотива Джефферсон Фарфан не скрывал своего возмущения после новости о сокращении зарплаты в клубе.

"Они могут менять все, что угодно, но только не мою зарплату.

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Они прислали мне лист бумаги, на котором что-то написано на русском языке, но я ничего не понял... Я разорвал его. Они просто хотели мне подна**ать", – заявил Фарфан в разговоре с бывшим одноклубником Роберто Гизасолой, которую цитирует FutbolPeruano.

Напомним, опытный форвард известен своими успешными выступлениями за ПСВ и Шальке (170 матчей и 39 голов за семь лет в Бундеслиге). Он присоединился к Локомотиву в 2017-м, по неофициальным данным его зарплата в России составляет 1,5 млн долларов в год.

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