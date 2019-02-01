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"Они приближают ваш футбол к наивысшему уровню", – Друди в восторге от трансферов Карпат

1 февраля 12:32 425 Читати українською
"Они приближают ваш футбол к наивысшему уровню", – Друди в восторге от трансферов Карпат
Дарио Друди / фото из соцсетей

Бывший тренер Карпат Дарио Друди оценил трансферную кампанию львовского клуба.

"Жизнерадостные мечтатели, которые никогда не перестанут верить, всегда будут в порядке. Мы сделали это возможным.

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Сколько раз мне говорили, что чемпионат Украины – второстепенный, малозначительный и не имеет будущего... Поздравляю Карпаты, Карраскаля, Лебеденко и Шведа, которые приближают ваш футбол к самому высокому уровню", – написал Друди на своей странице в Instagram.

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