"Возможно, фаворитами можно считать нас с Челси, если учитывать имена в нашей команде. Чувствуем себя двумя командами, которым нужно выиграть.

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Но Челси – действующий чемпион, это та команда, которую придется одолеть. Они стали сильнее с хорошими игроками, а в трансферное окно потратили больше, чем мы. Мы – клуб, который этим летом набрал много игроков, но мы должны реализовать все это, став отличной командой. Как Челси прошлого года", – приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, французский гранд провел активную трансферную кампанию, подписав сразу 6 игроков: Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннарумму, Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша. А вот Челси ограничился приглашением Ромелу Лукаку и Сауля.

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