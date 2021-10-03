"Мы всегда делаем все необходимое для поддержания игроков в лучшей форме, но в какой-то момент, после множества упущенных шансов, мы должны признать, что Кай и Хаким не в лучших кондициях. Возможно, в этом даже нет их вины, но сейчас им нужно работать и бороться за место в составе.

Завершение длиннющей "сухой" серии Вернера и концерт VAR в видеообзоре матча Челси – Саутгемптон – 3:1

В определенный период после предсезонной подготовки они имели решающее влияние на игру команды, но после этого они немного потеряли уверенность в своих силах. Мы не прекратим работать над их формой, это нормальный процесс. В этом нет серьезных проблем, но наша основная задача заключается в том, чтобы побеждать, поэтому мы не можем не учитывать нынешнее состояние игроков", – цитирует Тухеля официальный сайт Челси.

Добавим, что во вчерашнем матче против Саутгемптона (3:1) Хаверц и Зиеш просидели на скамейке запасных.

Челси в большинстве вырвал победу у Саутгемптона и возглавил турнирную таблицу АПЛ, Арсенал разошелся миром с Брайтоном