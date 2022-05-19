"Ребята в контрольных поединках выступали на разных позициях, Довбик и Беседин играли после длительного отсутствия из-за травм, поэтому переходить на личности я не буду. Те же Сикан и Сирота играли слева, и это было сделано для того, чтобы просто дать им сыграть. Думаю, из состава в матче с Риекой в ​​заявку сборной Украины попадет максимум четыре-пять исполнителей. Они понимают, что являются резервом.

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Основное внимание нашей команде нужно сосредоточить на обороне. Это не значит, что нам нужно закрыться, но сыгранность в защите очень важна. Что касается атаки, то при наличии Яремчука и Ярмоленко, думаю, особо переживать не стоит. Для Ярмоленко, правда, важно, в каких кондициях он подойдет к игре с Шотландией. Остальные наши легионеры в тонусе", – цитирует Шарана Footboom.

К слову, после матча с Риекой игроки сборной Украины получили несколько выходных, после чего снова вернутся к работе. Национальная команда готовится к важным официальным матчам. "сине-желтых" ожидают по меньшей мере 4 матча: против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также против Армении и два против Ирландии в Лиге наций 2022/23.

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