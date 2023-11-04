"Нет результата, но Мистер много сделал для Динамо, привел клуб к чемпионству. Он провел много работы, но иногда не все получается.

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Свое дело сделала война: многие легионеры Динамо ушли. Мистер – человек, который любит всегда побеждать. На нем сейчас большая ответственность, он решил, что хватит. Последние результаты подтолкнули его к этому.

Это футбол, это жизнь. Думаю, все ребята ему благодарны. И я ему очень благодарен за то, что он сделал для меня. Когда моя семья уехала из Украины, он полностью сам помог нам в Бухаресте, расположил, чтобы семья была в безопасности. Помогал тем, чем мог.

Я ему очень благодарен, он очень хороший человек. Думаю, футболисты Динамо это тоже понимают. Такая работа тренера. Сегодня – так, а завтра – так", – сказал Степаненко в комментарии Tribuna.

Напомним, после поражения Динамо от Шахтера (0:1) Луческу подал в отставку и объявил о завершении тренерской карьеры.

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