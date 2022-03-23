"У меня как-то сразу сложилось впечатление о людях этой страны. Простыми словами – они перепуганы. Фамилию Лукашенко называли шепотом. Возможно, я таких просто наткнулся, и там, конечно, есть нормальные люди. Но им трудно победить свой страх, они не свободны… Я хочу ошибаться, но от армии этой страны можно ожидать всего что угодно.

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Впрочем, всех белорусов не нужно стричь под одну расческу. Тот же Коля Золотов, наш защитник, абсолютно адекватный и свободный в своих высказываниях человек. Он никогда не поддерживал режим Лукашенко и не скрывает этого. И его реакцию на происходящее сегодня в Украине можно увидеть в его Инстаграм.

К счастью, меня никогда не приглашали в Россию, а сейчас моей ноги там точно не будет. Пусть молятся на своего идиота. Мы обязательно победим, а они останутся такими же мелкими, как выглядят сейчас", – цитирует Милька Команда1.

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