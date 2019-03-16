"Они перепуганные", – экс-игрок сборной Украины раскритиковал легионеров Динамо

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси.

"Могли лучше сыграть Динамо с Челси? Могли и должны были. Команда должна была внести коррективы после первой игры в Лондоне и в ответном матче предложить Челси свою игру. К сожалению, этого не получилось. С другой стороны, нужно оценивать ситуацию в нынешнем Динамо трезво и объективно.

"Мне стыдно за Динамо – давно не помню такого издевательства", – Алиев прокомментировал поражение киевлян от Челси

Нынешний состав и особенно некоторые игроки не соответствуют европейскому уровню. Верить в чудо было глупо, ведь после первой игры в Англии уже было понятно, что соперничать с Челси, и претендовать на проход этой команды было объективно невозможно.

История с проигрышем Динамо, очевидно, связана с тем, в какой ситуации находится весь наш футбол и наш национальный чемпионат, в котором низкий соревновательный уровень и прогрессировать в нем очень сложно. У Динамо же нет пока экономической возможности приглашать качественных легионеров, но есть талантливая молодежь из собственной академии, которой нужно еще много времени, чтобы набить шишки, пройти обкатку и потом чего-то достичь на европейском уровне.

Как могли выглядеть в играх с Челси Вербич и Соль, можем только догадываться, но другие легионеры в Динамо, как показали матчи с Челси, были еще более перепуганные, чем некоторые молодые игроки киевлян и они не соответствуют уровню этой команды", – передает слова Гецко Команда№1.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0. "Бело-синие" вылетели из Лиги Европы с общим счетом 0:8 по сумме двух матчей.

"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси