"Они отправились в город и буквально уничтожили все": обидчик Украины оказался в эпицентре хаоса из-за коронавируса

Форвард Сеула Деян Дамьянович раскрыл шокирующие подробности жизни вблизи эпицентра вспышки коронавируса.

"Первые две-три недели люди пугались, но потом правительство приняло все меры защиты. Маски, дезинфицирующие средства, перчатки, меньше движения, немедленно отменили все групповые мероприятия, поэтому болезнь быстро успокоилась. Слава Богу, сейчас намного лучше ситуация, чем была в первые 15-20 дней.

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Первые семь-десять дней, а может и две недели, действительно были шоком. Со 100-200 больных их количество подскочило до нескольких тысяч. Оказалось, что болезнь распространилась в городе Дегу из-за церкви. Некоторые из посетителей были в Ухане, приехали на несколько дней раньше, и никому не сообщили. Хотя ситуация в Ухане уже была серьезной.

Одна женщина заразила многих людей. Она не сообщила о болезни, другие не знали об этом. Они отправились в город после этой мессы и буквально все уничтожили. И сейчас здесь, в Дегу, уже 6500 больных из 9000. Мы оказались прямо в эпицентре вспышки коронавируса", – поделился Дамьянович в интервью Telegraf.

Напомним, Дамьянович, который наколотил более 160 голов за Сеул, забивал победный гол в ворота сборной Украины за Черногорию в отборе на ЧМ-2014.

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