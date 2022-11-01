"Пятов и Степаненко всегда были у нас лидерами. Даже когда были иностранцы, они оставались самыми главными в раздевалке, всегда помогали нам – младшим. И помогали тренеру во всем.

Бондарь выделил самых недооцененных игроков Шахтера

Когда есть старшие и младшие ребята в команде, тренерский штаб не всегда может справиться. Для этого есть такие игроки как Пятов, Степаненко, Кривцов, Шевченко, Матвиенко. Они очень помогают, влияют на атмосферу в раздевалке и в целом на общее состояние всей команды.

Сейчас собрался хороший коллектив, в котором все очень дружны. В раздевалке хорошая атмосфера. Наверняка во многом залог успеха тренерского штаба в том, что они все делают для этого. И всех находящихся в команде ребят. Мы действительно выглядим как единое целое. Во время матча очень переживаем друг за друга. Невозможно сидеть на трибуне и смотреть матч. Ты еще больше волнуешься, чем когда сам играешь на поле. Сейчас у нас действительно очень хорошая, дружеская атмосфера.

Уверен, что для каждого тренера очень сложно поддерживать микроклимат в команде. У нас все ребята переживают, очень хорошо знают друг друга. Нет такого: "Почему я не играю, а он играет". Если игрок выходит в основном составе, то за него переживает любой футболист, находящийся в запасе или вне заявки", – сказал Бондарь в интервью Tribuna.

Напомним, после 10-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет вторым, имея в своем активе 20 очков. От лидера первенства – СК Днепр-1 – он отстает на 5 пунктов, имея 2 игры в запасе.

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