"Я очень доволен игрой каждого футболиста против Хорватии (3:0) и тем, как тренируются другие наши ребята. Они показали себя на очень высоком уровне.

"В начале турнира говорили, что мы не фавориты": звезда Барселоны – о недооценке Испании на Евро-2024

Конечно, мы хотим победить Италию. Сейчас все наши мысли только об этой игре. Мы движемся к нашей цели от матча к матчу. Нас ждет самая важная игра. В каждом матче мы играем только на победу, потому что не умеем играть по-другому.

Италия очень похожа на нас. Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята, мне очень нравится, как они бьются. У них много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию – это как смотреть на свое отражение.

Пока что все для нас складывается успешно, но всегда есть куда расти. Мы должны оставаться скромными и продолжать бороться. Это длинный турнир. Впереди долгий путь, и мы хорошо знаем потенциал сборных Франции, Германии, Италии и Португалии. Мы будем работать не покладая рук, чтобы становиться все лучше и лучше.

При любых обстоятельствах мы стремимся быть сильнее. У нас разные игроки, которые способны адаптироваться в разных условиях. Есть философия: мы должны контролировать наш футбол, нашу игру в пас. Но футбол меняется. Выпады становятся более стремительными, и мы стараемся атаковать как можно быстрее. Мы хотим создать тот стиль, который позволит нам побеждать", – цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Напомним, Испания и Италия сыграют между собой 20 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Испания – Италия: анонс матча Евро-2024