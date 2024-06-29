"Они очень агрессивны в защите": Нагельсманн дал оценку Дании перед игрой с Германией в 1/8 финала Евро-2024
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал матч против Дании в 1/8 финала Евро-2024.
"Дания – очень хорошо организованная команда. Бывают этапы, когда они очень агрессивны в защите, но потом прекрасно атакуют одним касанием. У них много опытных игроков в составе и четкая структура. Это тяжелый соперник, конечно.
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На дортмундском стадионе обычно очень громко, и я много раз чувствовал это, будучи тренером соперника. Надеюсь, мы будем ощущать подобный шум с трибун.
Групповой этап был для нас очень интересным, потому что первая игра прошла лучше, чем мы ожидали, потом у нас была сложная игра против Венгрии, а в со Швейцарией нам было трудно сравнять счет, поэтому мы столкнулись со всеми типами матчей. Важно научиться преодолевать сложные ситуации", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Германия и Дания сыграют в 1/8 финала Евро-2024 в субботу, 29 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.