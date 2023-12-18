"Тяжелая жеребьёвка. Нам предстоит сыграть с чемпионом Украины, имеющим невероятный европейский опыт. Это команда, занявшая третье место в своей группе ЛЧ, которая победила Барселону.

"Красивая вывеска": в Марселе прокомментировали встречу с Шахтёром в ЛЕ – команда боится не набрать форму

В то же время, считаю, нам повезло, что мы встретимся с солидной командой. Нам попался Шахтёр, хотя были и другие варианты. Жеребьёвка – всегда лотерея. Велодром может стать нашим преимуществом, наша публика должна нам помочь", – цитирует Папена Canal+.

Папен является легендой Марселя. Экс-форвард провёл за Олимпик 6 лет и в 1991 году выиграл "Золотой мяч".

Фонсека на последних секундах отобрал у ПСЖ победу, Марсель выиграл 4-й матч подряд: Лига 1