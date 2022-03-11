"Остались контакты с ребятами, с которыми играли в футбол. С 2014-го года я порвал все отношения со многими, которые говорили, что у нас бандеровцы, какую-то кашу несли. Я им всем объясняю: "Ребята, послушайте, я – русскоязычный украинец, проживающий в Нидерландах. Я приезжаю каждые два месяца в Украину и говорю там по-русски – ни с кем у меня не было никаких проблем.

У меня было предложение после 2014 года поехать там работать на Матч ТВ, и я от этого отказался – это моя личная гражданская позиция. С ребятами, с которыми я говорю, к сожалению, это полная деградация тех людей, на которых я надеялся. Те футболисты, с которыми ты мог еще разговаривать и нормально объяснять – я не знаю, что у них в голове. Вот этот страх и вата – это какая-то горячая смесь. Такой страх.

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Есть два типа людей. Некоторые тебе говорят: "Ну, ты же понимаешь, нам сложно, мы боимся", а я говорю: "Ребята, вы боитесь выйти на улицу показать мирный протест, а у нас люди на танки выходят, руками их останавливают".

Ты извини меня за мой французский, но они обосрались полностью. Так бояться – это стыд, и я их не буду судить. Им с этим жить. Те же ребята, с которыми я играл, рассказывали, насколько Путин футбольный мир ведет к катастрофе, сейчас попрятались и молчат.

Это очень болезненно, это очень больно, и, на самом деле, им с этим жить, им разгребать этот трэш, который они создали для себя. А большинство молчат, просто молчат, потому что стыдно, досадно, не знаю, болезненно, и это их жизнь, поэтому я на них даже не обращаю больше внимания", – заявил Левченко в интервью Денисов Time.

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