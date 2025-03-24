Данило был вынужден покинуть Ювентус зимой после того, как потерял место в стартовом составе. В то время его агент Бруно Мизорелли резко критиковал Мотту, утверждая, что клуб уже работает над его заменой. Теперь, когда Мотты состоялось, Мизорелли по-прежнему остаётся недоволен. "Они так ничему не научились. Первой ошибкой был Мотта, следующей станет Тудор", - написал он в своих соцсетях.

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Однако Мизорелли был вынужден удалить свою запись после критики со стороны Данило. "Я абсолютно не согласен с комментариями моего агента и никогда не осмелюсь давать советы директорам о том, что делать. Я болею за Ювентус издалека и желаю ему всего наилучшего", – написал Данило, который сейчас играет во Фламенго.

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, Ювентус уволил Мотту и назначил Игора Тудора на пост главного тренера.