"У меня все хорошо, я далек от футбола. У меня нет мотивации говорить, но я должен, потому что мне не нравится слышать, что говорят о Роналду. Есть бывшие игроки, которые были никем, обычным дерьмом, а они говорят о Криштиану так, как будто они чего-то стоят в футболе. Они не должны этого делать.

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Даже если человек сделал карьеру, но говорит пренебрежительно о Роналду – это очень отвратительно. Даже если Криштиану выступает не на своем уровне. О нем начинают говорить, что он плохо ладит с одноклубниками и все неправильно трактуют. Это что-то ужасное, я знаю, какой он. Я прожил с ним много лет, и ему не нужно рассказывать мне, как обстоят дела: я знаю. Невозможно, чтобы Криштиану не ладил с Бруну Фернандешем или с кем-нибудь из партнеров по команде, поскольку он фантастический человек.

В Реале есть Бензема, который забивает 40 голов, но вы хорошо знаете, что если бы там был Криштиану, он забил бы 60. Вы это знаете, я это знаю, и каждый, кто хоть немного разбирается в футболе, это знает. Криштиану забил бы в Реале столько голов, сколько хотел. В Манчестер Юнайтед дела у него пошли не очень хорошо, потому что люди там ему мешали. Игроку нужен покой, чтобы у него все складывалось хорошо.

Есть много футболистов, которые плохо о нем отзываются. Они не стоят даже подошвы его обуви. На чемпионате мира он заткнет многим рты. Ему есть что предложить, я знаю, на что он способен", – цитирует Коэнтрау Record.

Напомним, МЮ решил досрочно попрощаться с Криштиану Роналду: португалец не смог найти общий язык с Эриком Тен Хагом, а его интервью и высказывания в адрес клуба руководство считало неприемлемым.

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