Главный тренер сборной Англии Томас Тухель дал понять, что не будет реагировать на просьбы клубов о предоставлении их игрокам отдыха во время международных пауз.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу между Англией и Латвией, который состоится в понедельник вечером, станет преддверием решающего периода сезона. В связи с этим Тухелю задали вопрос, рассмотрит ли он возможность предоставить игрокам отдых, если клубы попросят его об этом.

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"Нам предстоит сыграть отборочный матч, и мы сделаем так, как будет лучше для нас. Учитывая, что Деклан Райс играл после счета 7:1, мне показалось, что они (Арсенал, – прим.) не очень-то о нас думали, поэтому я не думаю, что нам стоит беспокоиться о них. Было бы неправильным сигналом сейчас сказать игрокам: "Эй, вас ждут сложные клубные матчи, так что сейчас я дам вам немного отдохнуть".

Мы находимся в контакте с клубами. У нас высокий уровень мониторинга, поэтому физическое состояние игроков известно, и мы не пойдем на какие-либо непрофессиональные риски. Я не хочу, чтобы игроки получали травмы, я хочу, чтобы игроки играли в четвертьфинале Лиги чемпионов – все до единого – потому что я хочу это увидеть. В конечном итоге мы заботимся о себе сами, а клубы заботятся о себе сами", – цитирует Тухеля Voetbal International.

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