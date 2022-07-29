Жоан Лапорта во время выступления в Манхэттене не жалел своих критиков, не забыв персонально ответить Юлиану Нагельсманну. Главный тренер Баварии в начале переговоров "блаугранас" по трансферу Левандовски назвал Барсу "единственным клубом, у которого нет денег, но покупающий любых футболистов, которых пожелает."

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"Я бы попросил, чтобы они [Бавария] взглянули на свой текущий счет. Они получили значительные деньги от трансфера Левандовски. Я уважаю всех и не вмешиваюсь в экономику других", – цитирует президента Барселоны Marca.

На этом Жоан Лапорта не остановился, выдав масштабный ответ всем хейтерам и скептикам, не верившим в возможность Барселоны подписывать и регистрировать новых игроков.

"Я даю им возможность сомневаться. Они, возможно, думали, что мы ничего не сможем, но не оценили силу Барсы и напор нового руководства. Это от незнания и отсутствия информации о нашем клубе. Экономические рычаги значительно укрепили Барселону. Мы уже перевернули страницу.

У Барсы есть более чем 120-летняя история и ценные активы. Стоимость наших активов намного выше, чем у других клубов. У них они стоят столько, сколько стоят. За телеправа на 25, а не на 50 лет, как предлагали другие, мы получили 667,5 миллиона евро. Вы меня понимаете? Таким образом, мы делаем хорошую работу.

Я бы предпочел этого не делать, но я должен был. Это было необходимо. Футбол не ждет. К счастью, болельщики Барсы к этому привыкли – их требования выше, чем у фанатов остальных клубов. У Барсы более 400 миллионов фанатов, которые требуют от нас большего.

Каждый знает, что ему нужно делать. Я не вмешиваюсь в дела других и прошу не вмешиваться в наши дела. Мы будем бороться на поле и посмотрим, кто работал больше и лучше. Я говорю это не для того, чтобы спорить. Пусть все остальные заботятся о своих делах", – заявил Лапорта.

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