"Они нас рылом возили", – Зинченко выделил три самые памятные матчи за сборную Украины

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил эпичные битвы в футболке "сине-желтых".

"С сербами не считается – это катком переехали, ну честно. Первой приходит в голову, конечно, игра с Португалией. Для всех украинцев это было событие. Также игра, когда я забил дебютный гол за сборную против Румынии.

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И третья игра, наверное, за юношескую сборную U-17 под руководством Головко. Мы играли в элит-раунде против сборной Германии, за которую тогда играл Юлиан Брандт, защитник Та из Байера, Вернер. Их устраивала и ничья, и победа, нас – только победа. Мы играли в Германии все три игры элитного раунда. И я помню, нас так возили рылом. Просто я в жизни никогда не был "отполоскан", как там. Я просто коснулся только раза четыре мяча за всю игру. На 25-й минуте мы получили красную карточку.

Они нас так "полоскали", вы просто не представляете. И мы выиграем игру на 70-й минуте Андрюха Борячук вышел на замену и забил головой. И эти эмоции, и мы выходим в финальную часть чемпионата Европы, а Германия – не получается. Это было нечто. Я тогда просто неделю не мог спать", – сказал он во время онлайн-общения в рамках проекта "Завтрак с чемпионами".

Напомним, команда Андрея Шевченко по итогам квалификации на Евро-2020 заняла первое место в группе.