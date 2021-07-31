Наставник "джалоросси" оценил переезд в Вечный город, а также признался, что образ жизни отдельных игроков оставляет желать лучшего.

"Рим – это история, сила и страсть. Стадио Олимпико – фантастическая арена. Что касается жизни в Италии, то не знаю, можно ли это назвать жизнью, ведь здесь довольно сложно.

Моуринью дебютировал во главе Ромы, разбив соперника со счетом 10:0

Заметил, что многие футболисты любят играть в Fortnite. Это ужас. Игроки могут не спать всю ночь, играя в это дерьмо. Даже тогда, когда на следующий день у них игра", – цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

Напомним, португалец заменил в Риме своего соотечественника Паулу Фонсеку. Его команда в сезоне 2021/22 будет играть в третьем по рангу еврокубке – Лиге конференций. В Серии А Рома стартует матчем против Фиорентины, который запланирован на 22 августа.

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