Мюллер дебютировал в МЛС за свой новый клуб Ванкувер Уайткэпс в воскресенье вечером. Его карьера в Баварии завершилась этим летом после 25 лет в Мюнхене. "Клуб уже принял внутреннее решение, но еще не сообщил мне о нем.

Меня не устроило то, что Ули Хёнес пытался построить для меня так называемый мост и публично прокомментировал мой контракт во время премьеры моего документального фильма в кинотеатре. Я бы предпочел более прямолинейный подход. Все, кто меня знает, знают, что я сторонник открытости.

Несмотря на непростое начало, мой уход из Баварии стал для меня совершенно особенным и необычным событием за последние несколько месяцев. Как я уже отмечал в своем письме в апреле, информация об окончании моего контракта была неидеальной. Я также дал понять ответственным лицам, что мне это не нравится", – сказал Мюллер в интервью Bild.

