"Если даже будет вылет (из УПЛ), то это для Миная не будет трагедией, поскольку клуб меняет стратегию. Они собираются искать молодых талантов где-то недооцененных в других академиях, подписывать их, давать им толчок в развитии и продавать.

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Где именно Минай это будет делать – в Первой лиге или УПЛ, для клуба не принципиально. Главное выйти на какой-нибудь формат бизнес-модели. Такой формат предполагает то, что клуб не закроется", – сказал Гиленко в эфире программы ТаТоТаке.

Стоит отметить, что Минай занимает последнее место УПЛ. Закарпатцы набрали всего 6 очков в 14 матчах, не одержав ни одной победы.

Напомним, следующий матч закарпатцы сыграют против криворожского Кривбасса. Матч запланирован на 25 ноября.