"Они меняют стратегию": журналист раскрыл новую цель Миная в УПЛ
Украинский журналист Максим Гиленко рассказал, что руководство Миная хочет искать молодых игроков по всей Украине.
"Если даже будет вылет (из УПЛ), то это для Миная не будет трагедией, поскольку клуб меняет стратегию. Они собираются искать молодых талантов где-то недооцененных в других академиях, подписывать их, давать им толчок в развитии и продавать.
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Где именно Минай это будет делать – в Первой лиге или УПЛ, для клуба не принципиально. Главное выйти на какой-нибудь формат бизнес-модели. Такой формат предполагает то, что клуб не закроется", – сказал Гиленко в эфире программы ТаТоТаке.
Стоит отметить, что Минай занимает последнее место УПЛ. Закарпатцы набрали всего 6 очков в 14 матчах, не одержав ни одной победы.
Напомним, следующий матч закарпатцы сыграют против криворожского Кривбасса. Матч запланирован на 25 ноября.