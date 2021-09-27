"Они маскируют, что игра – дерьмо": Роналду и Фернандешу досталось от легенды МЮ за реакцию на поражение от Астон Виллы
Бывший капитан Манчестер Юнайтед Гари Невилл не верит социальным сетям футболистов.
Манчестер Юнайтед проиграл Астон Вилле, хотя мог спасти ничью благодаря пенальти на последних минутах. Удар неудачно исполнил Бруну Фернандеш, но в эпицентре обсуждения оказался и Криштиану Роналду. Два португальца пока окончательно не разделили право исполнять пенальти. После игры оба футболиста опубликовали посты с извинениями в социальных сетях.
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"Стыдно. Футболистам необходимо уволить своих пиарщиков, говорить правдиво и придерживаться этого. Я намерен заняться этим в ближайшие недели. У всех есть эти коммуникационные менеджеры, которые создают вымышленные личности!
Культура извинений, охватившая футбол, была бы нормой, если бы она была честной. Чаще всего это дымовая завеса и тактика, чтобы замаскировать д***мовою игру. Неудача = кризисная встреча. Если вы собираетесь что-то сказать после игры, идите на телевидение (я принимаю, что игроки не всегда хочу этого), или опубликуйте видео в социальных сетях, где все увидят, что это именно вы", – написал Невилл в своем Twitter.
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