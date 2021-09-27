Манчестер Юнайтед проиграл Астон Вилле, хотя мог спасти ничью благодаря пенальти на последних минутах. Удар неудачно исполнил Бруну Фернандеш, но в эпицентре обсуждения оказался и Криштиану Роналду. Два португальца пока окончательно не разделили право исполнять пенальти. После игры оба футболиста опубликовали посты с извинениями в социальных сетях.

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"Стыдно. Футболистам необходимо уволить своих пиарщиков, говорить правдиво и придерживаться этого. Я намерен заняться этим в ближайшие недели. У всех есть эти коммуникационные менеджеры, которые создают вымышленные личности!

Культура извинений, охватившая футбол, была бы нормой, если бы она была честной. Чаще всего это дымовая завеса и тактика, чтобы замаскировать д***мовою игру. Неудача = кризисная встреча. Если вы собираетесь что-то сказать после игры, идите на телевидение (я принимаю, что игроки не всегда хочу этого), или опубликуйте видео в социальных сетях, где все увидят, что это именно вы", – написал Невилл в своем Twitter.

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