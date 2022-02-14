"Конечно, когда ты ведешь 1:0 в трех матчах подряд и в каждом из них соперник сравнивает счет, это влияет на психологию игроков. Говорят, что мы должны были вести 2:0 или 3:0, но в итоге счет 1:1. Это, вероятно, влияет на сознание игроков. Они люди, а не роботы. Пропустив, не нужно играть так, как мы действовали против Бернли, Мидлсбро или Саутгемптона.

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Если ты быстро пропускаешь после перерыва, то, как все могут понять, это влияет на уверенность игроков, и да, конечно, я говорил с Сашей (психологом МЮ, – прим.) об этом. Единственное, что мы можем сделать, – разговаривать с игроками лицом к лицу и со всем составом, а также думать о том, как забить второй или третий мяч.

Главная цель – играть более эффективно, чтобы забивать второй, третий голы и просто убивать интригу. Это главное. Мы создаем достаточно моментов для этого. Но даже если это не происходит, нужно придерживаться плана на игру, сохранять уверенность и тактическую дисциплину. Это другой вопрос, который нам нужно решить. Это я и имею в виду, когда говорю о следующем шаге", – цитирует Рангника официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Добавим, что манкунианцы не побеждают уже в трех матчах подряд: сначала расписали мировую с Мидлсбро и вылетели в серии пенальти из Кубка Англии, а затем упустили победы над Бернли и Саутгемптоном.

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