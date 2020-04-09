"Они хотели его брать": почему известный украинский форвард не попал в Зенит и эмигрировал в США

Известный украинский агент Игорь Кривенко вспомнил, как в свое время сорвался переход его подопечного Владимира Ларина в российский Зенит из-за нелепой травмы.

"Форвард Прикарпатья Владимир Ларин поехал в Зенит, но контракт не подписал. Он был у них на просмотре в Турции, насколько помню. Они уже собирались его братья – дали это мне понять.

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Ларин шел после тренировки, поднимался с футбольного поля, неудачно наступил и порвал связки. О Зените пришлось забыть. Он еще немного поиграл после этого, но не восстановился до конца. Насколько мне известно, впоследствии он выиграл green card и уехал в США", – рассказал Кривенко.

Напомним, Владимир Ларин – воспитанник Прикарпатья. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1995 году. С ивано-франковским коллективом сыграл 61 игру в Высшей лиге. Также успел поиграть за Скалу, Волынь и Энергетик.

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