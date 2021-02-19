"Можем ли ожидать Яремчука, Тиссаудали и Оджиджа-Офоэ одновременно в составе? Посмотрим. Мы хотим задействовать всех футболистов, но надо, чтобы они были в хорошей форме.

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Это правда, что Яремчук, Тиссаудали и Оджиджа-Офоэ сыгрались, хотя и мало играли вместе. К ним можно добавить Безуса. Они хорошо чувствуют друг друга, быстро налаживают связи", – поделился Ванхазебрук в комментарии официальному сайту Гента.

Отметим, что Яремчук является лидером атаки "буйволов", провел в составе команды 29 матчей в текущем сезоне, отметившись 16 голами и 5 ассистов. Безус же не является игроком основного состава, но успел сыграть в 24 поединках и записать в свой актив гол и 4 ассиста.

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