"Верю, что у Украины есть шансы на победу с Албанией. Хотя будет очень трудно. Албанцы – такие очень неуступчивые игроки, агрессивные, физически крепкие. Приходилось с ними пересекаться во время тренерской работы.

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Если украинцы на игру в Тиране не выйдут волками, то... Даже не знаю.

Грузия тоже состоит из эмоциональных, горячих, темпераментных игроков. Но они – герои лишь тогда, когда их много. Албанцы же другие. Там каждый в одиночку может броситься на "штурм крепости". Они будут и драться, и кусаться. Я тренировал немало игроков с Балкан, албанцев в частности, поэтому, знаю о чем говорю.

Должны украинцы пересилить себя, сыграть через не могу. Только так удастся одержать победу", – сказал Кварцяный в комментарии Українському футболу.

Напомним, за тур до финиша Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. Лидирует с 8 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 7 баллами делят Грузия и Албания. Только победа поможет подопечным Сергея Реброва избежать понижения в Лигу С.

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