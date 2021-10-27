"Я раньше уже забивал головой. Тренер сказал мне, что надо бежать на ближнюю штангу. Я и побежал. Шапаренко хорошо подал, а я забил.

Мариуполь – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

По ногам меня сегодня били очень часто, но мы знали, что Мариуполь очень много фолит. Готовились к этому. Не было ничего такого, мол, вау. Они просто фолили, а мы падали. Рефери свистел фолы. И все.

Сегодня только свежеиспеченные родители забивали голы – я, а затем Шабанов. Это очень хорошо", – сказал Вербич в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Динамо на выезде одолело Мариуполь (2:1) и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.

Динамо стало третьим четвертьфиналистом Кубка Украины, спокойно переиграв Мариуполь – Вербич оформил гол+пас