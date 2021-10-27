"Они фолили, мы падали, а судья свистел": Вербич – о победе Динамо над Мариуполем в Кубке Украины
Полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич подвел итог противостояния с азовцами в матче 1/8 финала Кубка Украины (2:1).
"Я раньше уже забивал головой. Тренер сказал мне, что надо бежать на ближнюю штангу. Я и побежал. Шапаренко хорошо подал, а я забил.
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По ногам меня сегодня били очень часто, но мы знали, что Мариуполь очень много фолит. Готовились к этому. Не было ничего такого, мол, вау. Они просто фолили, а мы падали. Рефери свистел фолы. И все.
Сегодня только свежеиспеченные родители забивали голы – я, а затем Шабанов. Это очень хорошо", – сказал Вербич в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, Динамо на выезде одолело Мариуполь (2:1) и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.
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