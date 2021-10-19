"Я буду продолжать бороться, чтобы показать всем, что со мной все в порядке и могу играть и помогать команде, как и все. Я прекрасно чувствую и надеюсь, что мы сможем выиграть титул в этом сезоне.

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Я люблю этот клуб, но свист болельщиков причинил мне боль. Никогда не думал, что такое со мной случится. Но я обожаю этот клуб. Свист этого не изменит.

Я не собираюсь уезжать в январе, хочу добиться успеха здесь. Больше нигде себя не вижу. Я намерен отработать контракт и жду возможности показать, что я в полном порядке, хотя все не так легко.

Что касается критики, никто не знает, что я делал и делаю. Как я занимаюсь, о моих двойных тренировках... Футбол – это моя жизнь. Барселона – это моя жизнь. В конце концов мне пришлось работать усерднее, чем всем остальным. Поскольку я стараюсь быть непубличным, люди думают, что я ничего не делаю и весь день лежу на диване, но я каждый день тренируюсь.

Я в порядке. Сейчас я в лучшей форме, чем был, когда приехал в Барсу. Единственное, чего мне не хватает, это игровой практики. Я в полном порядке и изменил все – тренировки, диету. Я стал сильнее и быстрее", – цитирует Умтити Mundo Deportivo.

Последний раз, Самюэль играл за Барсу в официальном матче еще в мае. Его действующий контракт с "блаугранас" рассчитан до лета 2023-го.

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