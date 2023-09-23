Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал несдержанность Родри в матче против Ноттингема (2:0) в шестом туре АПЛ.

"Он сделал это – извинился. Сказал в раздевалке: "Извините". Родри должен контролировать эмоции.

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Я могу получить желтую карточку, но Родри не может получать красные. Это не я играю, игроки на поле должны контролировать свои эмоции", – сказал после матча Пеп Гвардиола.

Напомним, Родри едва не подрался с игроком Ноттингема, а затем схватил его за горло. За свой поступок полузащитник получил красную и рискует пропустить несколько матчей.

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