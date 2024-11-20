"Выигранный Тимощуком суд ничего не решает. Украинский народ в отношении него уже давно сделал свой выбор.

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И нечего делать предателю рекламу, вспоминая о нем. Как некоторым другим спортсменам и певицам. Они для нас уже никто", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, уроженец Луцка работает помощником тренера в санкт-петербургском Зените. После полномасштабного вторжения он никак не высказался относительно агрессии России, что стало поводом для введения санкций в отношении него.

В частности УАФ запретила Тимощуку заниматься любой деятельностью, связанной с футболом (административная, спортивная и т.д.) пожизненно. Но спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Тимощука, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ.

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