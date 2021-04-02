Испанский специалист раскрыл один секрет мотивации для подопечных, которые одержали три победы в трех стартовых турах.

Гаттузо "наградил" подопечного пинком под задницу – видео мотивации от Рино

"Мы будем идти матч за матчем, шаг за шагом, чтобы увидеть наши перспективы! Открою тебе один наш секрет – ребята часто просят меня включить гимн Севильи, и мы его ставим. Они даже не понимают слов, но стучат по столу в такт. Это забавно", – цитирует Капароса Mundo Deportivo.

Добавим, что 65-летний испанец болеет лейкемией, но это не мешает ему добиваться успеха со скромной Арменией.

Турнір шести, Україна під тиском "третьої сили", присмерк богів і чехарда скандалів: підсумки старту відбору до ЧС-2022